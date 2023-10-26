الكشف عن وضع الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن داخل السجن

أفادت تقارير إعلامية أن الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن تم إيداعها في السجن، بعد الحكم عليها من محكمة الجنح الكويتية بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة رخصة القيادة لمدة عام بتهمة القتل الخطأ والقيادة المتهورة. وتم نقل المؤمن إلى عنبر في سجن النساء، حيث تم تصنيفها ضمن الفئة الأولى، والتي تسمح للمسجونين بارتداء ملابسهم الخاصة، إلا إذا قررت إدارة السجن خلاف ذلك.

وتستعد المؤمن للاستئناف على الحكم، بينما تعمل عائلتها على التصالح مع ذوي الضحايا الذين توفوا وأصيبوا في الحادث.

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