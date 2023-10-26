أقدم شخص مجهول على إعلان خبر حمل الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد بطريقة مفاجئة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يبارك لها قائلاً: “مبروك الحمل ويربى بعزك إن شاء الله”، لترد فوز: “الله يبارك فيك ويخليك”.

وجاء ذلك قبل أن تعلن فوز الفهد عن خبر حملها بنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث أكد بعضهم أن تصرف الشخص غير صحيح، وعلق أحدهم: “هذه أمور نسائية لا يحق للرجال التدخل فيها”.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل أن تُعلن بنفسها.. شاهد شخص يصدم فوز الفهد بإعلانه لخبر حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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