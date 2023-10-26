شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يرفع علم فلسطين فى حفله بكندا والجمهور يهتف: الحرية لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المغني ويجز على دعم القضية الفلسطينية من خلال حفله المقام بكندا، وذلك ضمن فعاليات حفلاته خارج مصر الفترة الحالية مؤكداً أنهم كانوا سيقدموا على خطوة إلغاء تلك الحفلات إلا أنهم فضلوا استغلالها لصالح غزة بالتنويه لها وما يحصل على الأرض واستغلال الحفلات لدعمهم سواء عبر التبرع لأهالينا في غزة أو بالحديث حول القضية الفلسطينية.

كما تم تداول صور لـ ويجز من الحفل وهو يرفع علم فلسطين، وجمهوره يهتف من خلفه الحرية لفلسطين.

جدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى الذى يعلن فيها ويجز عن دعمه لفلسطين وأهالى غزة، إذ يحرص من وقت لآخر على نشر فيديوهات عبر خاصية الاستوري يدعمهم فيها باللغتين العربية والإنجليزية.

أيضاً حرص عدد كبير من الفنانين المصريين مؤخراً على التوجه لجمعية الهلال الأحمر ودعم أهالينا فى غزة من خلال التبرع بالدم وذلك بحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى الذى حرص فى وقت سابق على الذهاب إلى معبر رفح.