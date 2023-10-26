شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الفنان سمسم شهاب بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل زوجة الفنان سمسم شهاب بعد صراعها مع مرض السرطان خلال الفترة الماضية، وبقائها داخل العناية المركزة.

وكان سمسم شهاب أعلن عن تدهور حالتها الصحية من خلال حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: لا أملك إلا الدعاء، أنتى الآن فى قمة المرض وكان الله فى عونك، لكنك لا تعلمين أنى فى قمة الألم وفى حلقى مرار السنين، وعاجز عن فعل اى شيء، لأن الامر بيد الله وحده، يراودنى الامل فالله بأنك ستكونين بخير ، يارب إشفى زوجتى وقرة عيني وحبيبة قلبي ".

كما كشف بعدها عن دخولها العناية المركزة، وكتب: " زوجتى فى العناية المركزة فى حالة صعبة جدا، أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل فى رب العرش العظيم هو قادر على كل شيء".

يذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب أغنية "دولارات دولارات"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات"، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.