بالصورة - دعماً للشعب الفلسطيني.. عزيز الشافعي يحضر لطرح "قولوا لولادكم"

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ميرنا وليد - بيروت - كشف الملحن والشاعر المصري عزيز الشافعي عن أحدث أعماله التي سيطرحها وهي أغنية جديدة تحمل إسم "قولوا لولادكم" حيث نشر عبر حسابه الخاص البوستر الرسمي، ويدعم السافعي الشعب الفلسطيني و أهل غزة من خلال الأغنية هذه ظي ظل الأزمة التي يمرون بها.
وفي وقت سابق، طرح عزيز الشافعي أغنية جديدة بعنوان "يا ضمير العالم"، تضامناً مع فلسطين وما يحدث في غزة وحربهم، وتم غناء الأغنية باللغتين العربية والإنجليزية.
أغنية "يا ضمير العالم"، من غناء عاليا صبحي ووعد، وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد وجيه.
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