هشام عباس : " فلسطينيةٌ كانت و لم تزل "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري هشام عباس صورة عبر حسابه وعلق قائلا: "فلسطينيةٌ كانت و لم تزلِ، فلسطينيةُ العنينِ والوشمِ، فلسطينيةُ الإسمِ، فلسطينيةُ الأحلامِ و الهمِ، فلسطينيةُ الكلمات والميلاد و الصمتِ".
وكان الفنان المصري هشام عباس، قد أحيا حفلاً في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، و قدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها (زمان وأنا صغير وأحلى ما فيكي وقول عليا مجنون وشوفي وعيني وطول ما أنت بخير والسهر والانبساط وفينه ويتربى في عزو وساعة لقلبك وسامع قلبي).
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