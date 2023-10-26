ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا الترند في موقع للتواصل الاجتماعي بعد الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض مساء أمس الأربعاء.
وتميّزت إليسا بأناقتها التي تخطت التوقعات فارتدت فستاناً طويلاً باللون الأزرق الداكن من تصميم TALBOT RUNHOF، يتميز بفتحة عند الصدر على شكل V، وهو ضيق من الجزء الاعلى منه ويتميز بكمين.
كما أنه كان لافتاً أنها غنت رغم مرضها وكانت درجة حرارتها 38 ومصابة بالتهاب الحلق ورغم ذلك قدمت أفضل أداء يمكن أن تقدمه وأمتعت جمهورها.
وتناقل المعجبون عدداً من الصور لها كما مقاطع الفيديو وأرفقوها بتعليقاتهم المشيدة بها والتي عبروا فيها عن سعادتهم بمشاهدتها والإستماع إليها، وكتب أحد المعجبين بها ويدعى عادل شمي الدين :"نتعلم القوة و مواجهة المصاعب من إليسا، رغم مرضها بالتهاب الحلق و درجة حرارة فوق ٣٨ قدمت افضل ما عندها وكانت بتعقد و مهضومة وكلها طاقة إيجابية وحب. بحبك لتخلص الدنيا. بتموني تضلي الملكة و المعادلة الصعبة لكل فنان".
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تتصدر الترند بعد حفلها بموسم الرياض الذي أبدعت فيه رغم مرضها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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