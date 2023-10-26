بالفيديو- ويجز يوقف حفله في كندا.. إليكم السبب

ميرنا وليد - بيروت - أحيا مغني الراب المصري ويجز، أمس، حفله في كندا، وهتف خلاله بالحرية من أجل فلسطين.



وشارك ويجز مقطع فيديو من الحفل مع متابعيه، ظهر فيه وهو يوقف الحفل، ليطلب من جمهوره الهتاف بالحرية لفلسطين.

وطلب ويجز من الحاضرين في بالحفل، أن يستخدموا هواتفهم المحمولة والخروج من الحفل في بث مباشر، دعماً لغزة، وهتف ويجز معهم باللغة الانجليزية باسم فلسطين.

كما برز العلم الفلسطيني والكوفية بشكل كبير خلال الحفل، إذ عمد عدد كبير من الحضور على التلويح بعلم فلسطين، والتزيّن بالشال الفلسطيني.

يذكر أن ويجز كان أعلن عن تبرعه بجزء من أرباح جولاته الغنائية التي يجوب بها بعض الدول، لصالح أهالي غزة، إذ كتب لمتابعيه: "لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات." وأضاف: "سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم. نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعي".

يشار إلى أن ويجز كان قد شارك في وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني، في لندن، في ظل القصف المتعمد الذي شهده قطاع غزة لعدد من المستشفيات والمنشآت، وسقوط آلاف الشهداء والضحايا.