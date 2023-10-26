الموت يُفجع سمسم شهاب

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت عن عالمنا منذ قليل، زوجة المغني الشعبي سمسم شهاب، بعد فترة صراع مع مرض السرطان، إذ كانت في العناية المركزة تخضع للعلاج المناسب لحالتها .

وكان سمسم شهاب، كشف تدهور حالتها الصحية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: لا أملك إلا الدعاء، أنتى الآن فى قمة المرض وكان الله فى عونك، لكنك لا تعلمين أنى فى قمة الألم وفى حلقى مرار السنين، وعاجز عن فعل اى شيء، لأن الامر بيد الله وحده، يراودنى الامل فالله بأنك ستكونين بخير ، يارب إشفى زوجتى وقرة عيني وحبيبة قلبي ".

وكشف بعدها تطورات حالتها الصحية، قائلًا:" زوجتى فى العناية المركزة فى حالة صعبة جدا، أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل فى رب العرش العظيم هو قادر على كل شيء ".

آخر أعمال سمسم شهاب

يذكر أن آخر أعمال الفنان سمسم شهاب، أغنية "دولارات دولارات"، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتية محمد جودة، إشراف عام أحمد سمسم شهاب.