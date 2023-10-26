قائمة الأفلام الفائزة في المهرجان الدولي المغاربي للفيلم

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت فعاليات المهرجان الدولي المغاربي للفيلم في نسخته الثانية عشر، بمدينة وجدة بالمغرب على خشبة مسرح محمد السادس، والتي حملت شعار "السينما من أجل العيش معًا بين الشعوب" وحلت دولة إسبانيا ضيف شرف المهرجان.

قائمة الأفلام الفائزة في المهرجان الدولي للمغاربة 2023

جاءت قائمة الأفلام الفائزة كالآتي: حاز الفيلم المغربي "العبد" من إخراج عبد الإله الجوهري، جائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى التونسي محمد مراد عن دوره في فيلم "وحلة"، وحصلت الجزائرية سولا بحري على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سولا" من إخراج صلاح إسعاد.

فوز الفيلم الجزائري موسم حصاد الأحلام

منحت لجنة التحكيم برئاسة المخرج المغربي محمد عبد الرحمن التازي شهادة تمييز خاص للفيلم الجزائري "كيوكو - موسم حصاد الأحلام" للمخرج حميد بن عمرة، مع حصول الفيلم التونسي "سباي ليست" للمخرج فرج الطرابلسي، على تنويه من إدارة لجنة التحكيم.

لم يحصل أيا من الأفلام على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، وذلك بعد تنافس 5 أفلام عليها، فيلمان من تونس وفيلمان من الجزائر واالفيلم الخامس من المغرب، ولم تكشف لجنة التحكيم عن سبب حجبها.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 12 فيلمًا، فاز بالجائزة الكبرى فيلم "ذاكرة النسيان" للمخرج المغربي الهواري غباري فيما حصل التونسي علي مروان الشكي على جائزة أفضل إخراج عن فيلم "كل سنة مرة".

وكرمت إدارة المهرجان في حفل الختام كلا من الممثلة التونسية وحيدة الدريدي والسيناريست المغربي محمد بوزكو والممثلة السنغالية رقية نيانج، وكانت قد انطلقت الدورة الثانية عشرة للمهرجان قبل 5 أيام.