"كل سنة مرة" يحصد جائزة أفضل إخراج في مهرجان الفيلم المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حصد فيلم "كل سنة مرة" جائزة أفضل إخراج من مهرجان الفيلم المغربي بوجدة

الجائزة تسلمها منتج العمل مجدي الحسيني، وهو من إخراج علي مروان الشكي

وكان المهرجان قد شهد اللعرض العالمي الأول للفيلم، الفيلم من إنتاج مجدي الحسيني و اخراج: علي مروان الشكي، وسيناريو: أحمد الأندلسي، وبطولة كل من لطيفة القفصي، أحمد الأندلسي.

وتدور أحداثه حول الأسعد وهو شاب في الأربعين من عمره يعمل كبائع متجوّل يلتقي بإمرأة مسنّة هي "عائشة" و قد أضاعت طريق العودة إلى المنزل أين تقطن ابنتها الوحيدة "حسناء" ، فيقرر مساعدتها وينطلق في رحلة البحث عنها.