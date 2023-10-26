تركي آل الشيخ يوجه رسالة:" عندما يزايد التافهين علينا يجب أن نوضح الحقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على هجوم البعض على اسم المملكة وموسم الرياض.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ منشورا عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "هناك نقطة مهمة أعتقد يجب الإشارة إليها بوضوح، وأنا في الفترة الأخيرة لم أتحدث كثيراً لكن أعتقد من المهم الحديث الآن … سنة 1967 م عندما احتُلت دول لم يتوقف أي شيء، وعند حرب لبنان لم يتوقف أي شيء وعندما حاربت بلدي 7 سنوات لم يتوقف فيها شيء ودم السعودي أغلى لديّ من أي شيء عندما يزايد التافهين علينا يجب أن نوضح الحقيقة".

وأضاف: "لا أعرف متى تنتهي مسخرة استخدام اسم المملكة أو اسمي أو اسم موسم الرياض في أي شيء كشماعة لتحويل الأنظار، عن حدث آخر أو وضع آخر وإلى متى السماح للغلط على شخصيات إعتبارية في بلدي والبكاء عند الرد؟ وإلى متى ترهيب كل من يتعاون معنا في عمل شريف مثله مثل أي عمل آخر".

واستكمل: "لم أرى كرة القدم توقفت مثلاً وأي وظيفة حرة وشريفة وأي وظيفة سياحية أيضاً، أعتقد أن المواطن العربي أصبح ملم وفاهم اسم تركي آل الشيخ يستخدم لماذا ومن من، لقد أصبح الوضع مكشوف تماما وبنفس الأدوات وبنفس الصحف ونفس الطريقة ونفس الاشخاص … لكن السعودي وأنا منهم مشغول بتطور بلده ونهضتها ومرحب بكل زائر ومحب".

ونجح المستشار تركي آل الشيخ في عمل نقلة كبيرة للفن في المملكة السعودية بتنظيم حفلات عربية وعالمية ومسابقات ترفيهية.