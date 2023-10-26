دنيا ماهر تقارن مجازر غزة بمعسكرات الهولوكوست: "هل ستدينون إسرائيل على جرائمها؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة دنيا ماهر دعم القضية والشعب الفلسطيني بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "دنيا" صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" قارنت خلاله مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بمعسكرات الهولوكوست في ألمانيا.

وعلقت على الصورة قائلة: "هل تدينون إسرائيل على جرائمها؟، تكلم كما يفعل الإعلام الغربي"، ولاقت الصورة والتعليق إعجاب متابعيها وعلق أحدهم قائلا: "أدين وألعن".

وحرص العديد من النجوم والمشاهير والمؤثرين على السوشيال ميديا على إدانة جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة قصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف من العائلات إلى جانب تدمير العديد من الأماكن الحيوية.

وشاركت "دنيا ماهر" بالعديد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية والتي حققت نجاحًا كبيرًا وحجزت لها مكانًا وسط نجمات الدراما والسينما المصرية وأبرزها مسلسل "طير بينا يا قلبي"، فيلم "حامل اللقب"، مسلسل "الغرفة 207" وتم عرضهم خلال عام 2022.

يذكر أن آخر مشاركات دنيا ماهر كانت بفيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة والذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.