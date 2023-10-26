تأجيل عرض مسرحية "طيب وأمير" بسبب تعرض بطله لوعكة صحية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الممثل أحمد السلكاوي، عن تعرض الفنان هشام إسماعيل لوعكة صحية أدت إلى تأجيل عرض مسرحية "طيب وأمير" التي كان من المقرر عرضها اليوم الخميس على خشبة مسرح ميامي.

ونشر "السلكاوي"، بوست عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، وعلق: "جمهور مسرحية طيب وأمير العزيز، لن نعرض اليوم الخميس 26 أكتوبر وغدًا الجمعة 27 أكتوبر، نظرًا لإصابة بطل العرض الفنان هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة".

واستكمل: "إن شاء الله نواصل العرض الأسبوع القادم، ودعواتكم للفنان الكبير هشام إسماعيل بسرعة التماثل للشفاء، كما يسعدنا نحن أسرة طيب وأمير وجميع أسرة المسرح الكوميدي أن ندعوكم لافتتاح مسرحية يوم عاصم جدًا على مسرح السلام".

ليعيد الفنان هشام إسماعيل نشر البوست عبر حسابه، وعلق: "ألف شكر يا أستاذ أحمد الحمد لله على كل حال وان شاء الله محدش فيكم يشوف حاجة وحشة".

مسرحية "طيب وأمير" بطولة هشام إسماعيل، عمرو رمزي، تامر فرج، شريف حسني، أحمد السلكاوي، نهى لطفي، ومن إخراج محمد جبر.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان هشام إسماعيل كان مسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل "الكبير أوي ج7" بطولة الفنان أحمد مكي واللذان عرضا بموسم دراما رمضان 2023.