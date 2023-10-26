بينهم"أشرف زكي وإلهام شاهين".. نجوم الفن يتطوعون للعمل مع الهلال الأحمر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على المشاركة تطوعًا في الهلال الأحمر المصري بمنطقة مدينة نصر من أجل تجهيز المساعدات وإيصالها للشعب الفلسطيني الشقيق.

ومن هؤلاء النجوم، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة روجينا، والفنانة بسمة، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة علا غانم، والفنانة رحاب الجمل، والفنانة سلوى محمد علي.

وظهر نجوم الفن في الصور وهم يجمعون العديد من المساعدات سواء الغذائية أو الطبية لإيصالها لقطاع غزة وسط حصار الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني وقطعه العديد من الخدمات منذ بداية القصف.

وأقامت نقابة المهن التمثيلية، مؤخرًا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وسط انتفاضة العديد من أبرز النجوم والإعلاميين منهم باسم سمرة، سيد رجب، عبدالعزيز مخيون، نيرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، مها أحمد.

ولم يتمالك الفنان باسم سمرة نفسه وعبر عن انفعاله وغضبه على ما يحدث للشعب الفلسطيني وظل يردد: "أرضي وأرضك مش للبيع، طظ في التطبيع، الكيان الصهيوني عايز يحتل سيناء، افتحولنا الحدود هناكلهم ونموتهم.. تحيا سيناء وتحيا مصر وتحيا فلسطين".

كما أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية خلال الوقفة التضامنية عن فصل أي ممثل يتعاون مع الكيان الصهيوني.