بـ "نسخة من المصحف الشريف".. المغنية الأمريكية كيلاني تدعم القضية الفلسطينية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل المغنية الأمريكية كيلاني، دعمها للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني جراء المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني وقصفها لغزة واستشهاد الآلاف من المدنيين، إلى جانب منع دخول أي مساعدات للجانب الفلسطيني.

وكشفت "كيلاني" عن تأثرها بما يحدث من أحداث مؤسفة يعيشها الشعب الفلسطيني ودهشتها من إيمان المواطنين المسلمين هناك وعدم زعزعتهم وسط كل ما يحدث، وعلقت عبر حسابها على إنستجرام: "أشاهد إيمان المسلمين والذي لم يتزعزع إيمانهم جراء ما يحدث من ألم وقسوة وعلاقتهم الوطيدة بربهم".

وأضافت: "أرى الناس في مواجهة رعب حقيقي وعلى الرغم من ذلك يمتلكون إيمانًا يلهمنا جميعًا، أريد أن أحتضنكم جميعًا ولو كان باستطاعتي أن أجعلكم جميعًا تبكون في أحضاني جميعًا وسيسعكم جميعًا أيها الأبطال".

كما نشرت نسخة من القرآن الكريم عبر "ستوري" حسابها على نفس التطبيق.

ونشرت أيضا "كيلاني" صور ومقاطع فيديوهات جديدة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي طالبت خلالها دعم الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

كما كشفت "كيلاني" عن تعنت إدارة تطبيق "إنستجرام" ومواصلة حذف الصور ومقاطع الفيديوهات التي تدين الكيان الصهيوني إلى جانب حظر العديد منها خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلقت على استمرار حذف البوستات المتعلقة بتأييد الشعب الفلسطيني، قائلة: "أنهم يقومون بحظر العديد من الحسابات التي تدعم القضية الفلسطينية، يريدون مسح غزة في صمت".

وظهرت "كيلاني" مؤخرًا بإحدى الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث ظلت تحمل العلم الفلسطيني في يدها إلى جانب ترديدها عبارة "حرروا فلسطين".

كما قامت "كيلاني" بفضح قوات الاحتلال الإسرائيلي واستخدام أسلحة محرمة دوليًا في القصف على قطاع غزة منها "الفسفور الأبيض"، كما نشرت صورة أخرى طالبت خلالها إسرائيل تهجير الآلاف من الفلسطينيين وعلقت: "يروحوا فين؟".

كما علقت على مجازر الكيان الصهيوني وانتقدت الإعلام الغربي وسكوت الملايين عن ما يحدث في غزة واستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء، مؤكدة أن الموضوع ليس أكثر من سياسات ومصالح شخصية.

وتعتبر "كيلاني" من المشاهير القلة الذين دعموا القضية الفلسطينية مؤخرًا ولم تقف على الحياد أو تصمت عن ما يجري بل قامت بالتنكيل لما يحدث للفلسطينيين من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي حيث وصف البعض الأمر بـ "الإبادة".

كيلاني أشلي باريش من مواليد 24 أبريل عام 1995 مغنية وكاتبة أغاني أمريكية، اشتهرت بالبداية كعضوة في فرقة "Poplyfe" عام 2014، وصدر أول مجموعة أغاني لها بنفس العام وأعتبر واحد من أفضل 50 ألبوم في 2014.