محمد أنور بديلا لـ محمد سلام في "زواج اصطناعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - انضم الفنان محمد أنور لمسرحية"زواج اصطناعي" بديلا عن الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن المشاركة في العمل المقرر عرضه ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

واعتذر محمد سلام، عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" المقرر عرضها يوم 30 أكتوبر الجاري بالرياض، وذلك بسبب الأحداث الجارية في غزة.

وكان اسم محمد سلام، قد تصدر محركات البحث بعد قراره المفاجئ بالاعتذار عن المسرحية تعاطفا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأصدر محمد سلام، مقطع فيديو أعلن فيه اعتذاره عن المشاركة بمسرحية "زواج اصطناعي"، عبر حسابه بموقع فيسبوك، جاء فيه: "المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر.. هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وأهزر وارقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم، وأنا مش هقدر أسافر طبعًا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إني أسافر بكره إن شاء الله لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغي أو يتأجل مثل مهرجانات الجونة والقاهرة أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض".

وتابع سلام: "لحد دلوقتي في ناس عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل، فأنا إزاي أروح أعرض وناس بتموت في فلسطين، حاسس لو أنا عملت كده هبقى كأني زي اللي بقتلهم بالظبط، هبقى خذلتهم وهبقى بغني وارقص، فأنا بعتذر عن المشاركة في موسم الرياض واللي بيحصل في فلسطين قضية كل مسلم، وواجب على كل مسلم، فأنا مش في إيدي حاجة أقدر أقدمها، فلما نموت وربنا يسألنا عملت إيه لأخوك في فلسطين أنا هرد أقول إيه؟ هقول في وقت الأحداث في فلسطين أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية وبرقص وأغني فأنا مش هقدر أعمل كده".

وأضاف محمد سلام: "كان عندي أمل الموسم يتأجل أو يتلغي، فأنا مش هقدر أشارك في المهرجان ده وحابب أقول إني كنت في مشكلة مش عارف أسافر ولا أعمل إيه؟ والتمثيل هو أكل عيشي، لكن لو مسافرتش.. هل هموت من الجوع؟ بالتأكيد لأ".