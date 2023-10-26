شكرا لقرائتكم خبر عن "عيشها بفرحة" الحلقة 4.. هانى عادل يثير غيرة هبة مجدى ورانيا منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من حكاية "عيشها بفرحة" عن كتاب "55 مشكلة حب" للكاتب الراحل الدكتور مصطفى محمود، والذى يتم عرضه على قناة ON، رفض هادى نصار (هانى عادل) فكرة الارتباط مرة أخرى بعدما طرحت عليها نيفين (رانيا منصور) الأمر ولكنه يؤكد لها أن علاقتهما لن تتطور أكثر من ما هي عليه أصدقاء فقط، لتوافق نيفين على ذلك ولكنها تهدد هانى أنه في حالة دخوله في علاقة مع فتاة أخرى غيرها ستقلتها لأنها لم تحب في حياتها سواه.

تستمر علاقة هادى ويسر (هبة مجدى) حيث يطلب منها مراجعة مشهد مهم له قبل التصوير وفجاة تدخل زينة (نينا المغربى) عليهما، وتتركهما يسر وتجلس بعيداً ولكنها تبدأ في التركيز مع هادى وزينة وعلاقتهما داخل لوكيشن التصوير وسط بوادر غيرة، وفى نفس الوقت تطارد نيفين هادى كلما تجده مع زينة بعيداً عن تصوير المشاهد، وتدخل نيفين مع هادى في نقاش حاد بسبب علاقته بزينة في التصوير.

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل وهبة مجدى، رانيا منصور، حسن أبو الروس، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج، حنان سليمان، سالى حماد، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، محمد مرزبان، نور قطامش، مصطفى رشدى، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة " هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، ،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.