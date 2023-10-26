شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية أمريكية تندد بجرائم إسرائيل وتشترى مصحفا إعجابا بإيمان أهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو حالياً على الأحداث في غزة، والاعتداءات المتكررة من الاحتلال بجرائم بشعة باتت حديث العالم، ما دفع الكثيرين لمساندة أهالى غزة بعد مشاهدة تضحياتهم الكبيرة، مثلما حصل مع كيلانى آشلى التي حرصت على مساندة الفلسطينيين بالنزول إلى مظاهرات نددت فيها بما يرتكبه الاحتلال.



المغنية الأمريكية تعبر عن اعجابها بإيمان أهالى غزة المغنية الأمريكية تعبر عن اعجابها بإيمان أهالى غزة

كما أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل عن شرائها لمصحف لقراءة القرآن رغم اعتناقها لديانة أخرى هي "السانتيرية"، وذلك في إشارة لإعجابها بالصمود النابع من إيمان كبير لدى أهالى غزة، وهو ما عبرت عنه عبر انستجرام بقولها إن الصبر الموجود بداخل هؤلاء الضحايا لا يمكن أن يكون نابع إلا من إيمان حقيقى.





كيلانى على انستجرام

وتعد كيلاني من أبرز نجوم الفن في هوليود، فتعمل مغنية وكاتبة أغاني وراقصة، وقد اشتهرت كعضوة في فرقة Poplyfe، وسبق وصدر لها أول مجموعة أغاني على هيئة mixtape بعنوان Cloud 19، وقد اُعتبر واحدا من أفضل 50 ألبوما في عام 2014.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تندد فيها كيلاني بما يحصل من انتهاكات من قبل اسرائيل، حيث أقدمت من أسبوع على التنديد بما يفعله جيش الاحتلال، ونشرت رسالة لجميع الفنانين تحت شعار "ضد الفصل العنصري"، قائلة : "نجن كفنانين ومنتجين ثقافيين، عملنا لديه القدرة على تشكيل الرأي العام اليوم، بينما تشن وسائل الإعلام حربًا ضد الحقيقة وتجرد هذا الصراع من سياقه التاريخي، فإننا نتحمل مسئولية فريدة لاستخدام صوتنا وممارساتنا الفنية لنقول لا أكثر! لقد حان الوقت للاحتجاج على الفصل العنصري وتضخيم القضية العادلة للشعب الفلسطيني ومقاومته ضد 75 عامًا من الاحتلال، أيها الفنانون والعاملون في مجال الثقافة، انضموا إلينا في الوقوف بثبات إلى جانب المظلومين. نقول يسقط الاحتلال، ويرفع التحرير!.



كيلاني

واشتهرت كيلاتى بنيل العديد من الجوائز والترشح لجوائز جائزة جرامي، American Music Awards، وجائزة BET Awards.