شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر يظهر بتغيرات مختلفة خلال طرح البرومو الرسمى لفيلم المايسترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم المايسترو من بطولة برادلى كوبر البرومو الرسمي للفيلم على المنصات المختلفة، والذى بدأ بألوان الأبيض والأسود، وهو يسرد حياة الشخصية الذى يجسدها كوبر منذ الشباب، ثم تتحول الصورة إلى الألوان حينما يكبر ويصبح مشهوراً.

فيلم برادلى كوبريجسد فيه الأخير دور الموسيقار الشهير ليونارد بيرنشتاين، حيث استمر في ابهار الحضور مع تحوله في الشكل بصورة كبيرة لأداء الدور باحترافية مثلما ظهر خلال الصور التي أظهرت كيفية تغير ملامحه.



برادلى كوبر

ويشهد الفيلم الذى يقوم ببطولته كوبر تحولات كثيرة تطرأ عليها يلزمها تغييرات فى الشكل، حيث يظهر كرجل عجوز للغاية، من أجل ملائمة شخصية الموسيقار ليونارد برنشتاين بمراحله السنية المختلفة.

وقد بدا واضحاً فى وقت سابق أن برادلى كوبر يجهز لمفاجأة كبيرة حينما ظهر فى أكثر من صورة من الكواليس طغي عليه فيها التقمص والأداء خلال العمل، وفقاً لما تداولته المواقع العالمية التى أكدت أن كوبر بهذا الشكل يخطط للفوز بجائزة الأوسكار المقبلة عن هذا الدور المختلف له.

ويركز الفيلم على الظروف الخاصة للعلاقة الرومانسية بين ليونارد بيرنشتاين وفيليسيا مونتيليغري التي لديها ثلاثة أطفال منه.