كيلاني تشتري القرآن من شدة إعجابها بإيمان أهالي غزة .. فهل إعتنقت الإسلام ؟

ميرنا وليد - بيروت - حرصت النجمة العالمية كيلاني آشلي على مساندة الفلسطينيين بالنزول إلى مظاهرات نددت فيها بما يرتكبه الاحتلال.



وأعلنت النجمة الأميركية كيلاني عبر حساباتها عن شرائها لمصحف لقراءة القرآن رغم اعتناقها لديانة أخرى هي "السانتيرية"، وذلك في إشارة لإعجابها بالصمود النابع من إيمان كبير لدى أهالى غزة، وهو ما عبرت عنه عبر حسابها بقولها : إن الصبر الموجود بداخل هؤلاء الضحايا لا يمكن أن يكون نابع إلا من إيمان حقيقي".

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تندد فيها كيلاني بما يحصل من انتهاكات من قبل اسرائيل، حيث أقدمت من أسبوع على التنديد بما يفعله جيش الاحتلال، ونشرت رسالة لجميع الفنانين تحت شعار "ضد الفصل العنصري"، قائلة : "نحن كفنانين ومنتجين ثقافيين، عملنا لديه القدرة على تشكيل الرأي العام اليوم، بينما تشن وسائل الإعلام حربًا ضد الحقيقة وتجرد هذا الصراع من سياقه التاريخي، فإننا نتحمل مسؤولية فريدة لاستخدام صوتنا وممارساتنا الفنية لنقول لا أكثر! لقد حان الوقت للاحتجاج على الفصل العنصري وتضخيم القضية العادلة للشعب الفلسطيني ومقاومته ضد 75 عامًا من الاحتلال، أيها الفنانون والعاملون في مجال الثقافة، انضموا إلينا في الوقوف بثبات إلى جانب المظلومين. نقول يسقط الاحتلال، ويرفع التحرير!.

