موجة غضب يتعرض لها تامر عاشوربسبب حفله في أبو ظبي

ميرنا وليد - بيروت - فوزر إعلانه عن إقامته حفلاً في الإمارات، والذي يُحييه ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل بـ أبو ظبي، تعرض الفنان المصري تامر عاشور لموجة انتقادات حادة من جمهوره وقد فوجئ لتعليقات شاجبة لإحيائه حفلاً جديداً من المقرر إقامته يوم الجمعة 3 نوفمبر المقبل، وجاءت أغلب التعليقات لتستنكر هذا الأمر خصوصاً في ظل الأحداث الجارية، والدمار الشامل الذي يمر به أهل غزة، والقصف المتواصل الذي يحصد يومياً المئات من الشهداء يوميًا، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ العُزل، وهو الوضع الذي جعل العالم كله يشعر بالحزن الشديد لما يحدث في فلسطين.



ومن التعليقات نذكر :"والله حقيقة ماتت القلوب وماتت النخوة، حفلة والأطفال بيدبحوا والنساء والعجزة الله يسترها، يعني شايفين الوضع مناسب تغنوا والناس بتموت؟، العالم بتموت وأنت رايح تعمل حفلة".

وفي تعليق آخلر :"يا ريت تراجع قرارك، لأ يا تامر قرار خاطئ، ألغي الحفلة حافظ على حب جمهورك، غزة تحت القصف، غزة محرومة أكل وشرب أدوية كهربا ووقود".

نشر تامر عاشور بوستر حفله الجديد، مغلقاً خاصية التعليقات على البوستر من دون حذفه.