شكرا لقرائتكم خبر عن عيشها بفرحه.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية عيشها بفرحه، عن كتاب "55 مشكلة حب" للكاتب الراحل الدكتور مصطفى محمود، والذى يتم عرضه على قناة ON، رفض هادى نصار (هانى عادل) فكرة الارتباط مرة أخرى بعدما طرحت عليها نيفين (رانيا منصور) الأمر ولكنه يؤكد لها أن علاقتهما لن تتطور أكثر من ما هي عليه أصدقاء فقط، لتوافق نيفين على ذلك ولكنها تهدد هانى أنه في حالة دخوله في علاقة مع فتاة أخرى غيرها ستقلتها لأنها لم تحب في حياتها سواه.

تستمر علاقة هادى ويسر (هبة مجدى) حيث يطلب منها مراجعة مشهد مهم له قبل التصوير وفجأة تدخل زينة (نينا المغربى) عليهما، وتتركهما يسر وتجلس بعيداً ولكنها تبدأ في التركيز مع هادى وزينة وعلاقتهما داخل لوكيشن التصوير وسط بوادر غيرة، وفى نفس الوقت تطارد نيفين هادى كلما تجده مع زينة بعيداً عن تصوير المشاهد، وتدخل نيفين مع هادى في نقاش حاد بسبب علاقته بزينة في التصوير.

وشهدت الحلقة بوادر اعجاب بين هادى نصار هانى عادل ويسر (هبة مجدى)، وذلك بعدما فاجأ هادى، يسر باحضار بورتو برامى أو الرامب الخاص للكراسى المتحركة، ليساعدها على الحركة النزول من الأماكن الأعلى إلى الرصيف داخل التصوير أو في أي مكان.

وجد هادى سعادة كبيرة على وجه يسر بسبب هذه المفاجاة خاصة وأنها بحث عن شراء الرامب ولم تجدها، ليشعر هادى هو الآخر بالسعادة بكونه استطاع اسعاد شخص لديه ظروف صعبة ويكتشف ان السعادة أنواع وما شاهده مع يسر يكتشفه لأول مرة في حياته، ويقرر البحث عن الأمور التي تسعد يسر، وبعدها تتطور علاقتهما ويتجدثان تليفزيونيا بالساعات.

عاليا (نور إيهاب) تختلف مع خطيبها أحمد حول فكرة الزواج في منزله البعيد تماماً عن منزلها، لرغبتها في البقاء بجانب شقيقتها يسر طوال الوقت بسبب ظروفها، ولكن أحمد يرفض ذلك ويؤكد لها حتى لو اشترى منزل بجوار منزلهم يرفض أن تكون عاليا موجودة مع عاليا طوال الوقت، وتذهب عاليا إلى لوكيشن التصوير لمشاهدة عاليا ورؤية هادى نصار وتتصور معه.

كما شهدت الحلقة العديد من الأحداث التصاعدية بين يسر (هبة مجدي)، وهادي (هاني عادل)، وبداية التقارب بينهما، ولكن انتهت أحداث الحلقة بمشهد صادم ليسر وهو ظهور هشام (حسن أبو الروس)، في لوكيشن التصوير وندائه عليها، ورؤيته لها لأول مرة بالكرسي المتحرك بعد تركه لها، وفسخ خطبتهما بعد إصابتها.

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل وهبة مجدى، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنساني، أحداث حكاية "عيشها بفرحة" تدور في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقة حب تجمع بين هبة مجدي وهاني عادل تكلل بالزواج، ولكن تحدث العديد من المفارقات التي تؤرق هذه العلاقة.

وتعد حكاية "عيشها بفرحة" هى الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود ، خاصة بعد النجاح الذي حققته الحكاية الأولى والتي حملت عنوان الفريدو وقام ببطولته كلا من أحمد فهمي والهام شاهين حيث تطرقت الحكاية لمرض الزهايمر.