شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان لصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين واستشهاد آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والرجال دون ذنب، وهو نفس الحال للصحفيين والمراسلين والمصورين الذين يقومون بتغطية الأحداث هناك.



معتز العزايزة

معتز العزايزة مصور صحفي فقد عائلته المكونة من 25 فردا في إحدى هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف بلدته، ويواصل معتز العزايزة تغطيته الصحفية للأحداث هناك، وشارك إحدى صوره أثناء ذهابه للعمل على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والتي انهالت عليه بالتعليقات والدعاء له.

علق معتز العزايزة على الصورة قائلاً: "إذا حدث لي شيء فلن أسامح أبدًا أي شخص قادر على إيقاف هذه الحرب الجنونية ولم يفعل".



شريهان

وكانت ضمن الكثير من التعليقات تعليق الفنانة الكبيرة شريهان حيث علقت قائلة: "اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا".

وتابعت شريهان: "سامحني يا معتز يا ابني، من عجزي وأنا أراك وأبنائنا، إخواننا، أمهاتنا وأبائنا من الشعب الفلسطيني العظيم الصامد في غزة وهو أعزل محاصر جنون صهيوني إرهابي ولا حول لي ولا قوة ولا أستطيع صرفاً ولا دفعاً غير بالدعاء لله أن يحفظكم وينصركم ويرعاكم بعينه التي لاتنام ولا تغفل".

وأختتمت حديثها: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم، حماك الله ورعاك أنتم الحق والكيان الصهيوني الباطل ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾، كلنا معكم، ندعمكم وندعوا لكم".