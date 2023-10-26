نضال الشافعي يستعد لـ”جري الوحوش”.. والعرض في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان المصري نضال الشافعي لبدء جلسات التحضير لمسلسله الرمضاني “جري الوحوش” وذلك بعد اكتمال فريق العمل، حيث قرر المخرج إبراهيم حشاد بدء التصوير مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

يُذكر أن قصة المسلسل مأخوذة من فيلم “جري الوحوش” الذي عُرض عام 1987 وقام ببطولته النجوم: نور الشريف، حسين فهمي، ومحمود عبد العزيز.

والمسلسل هو من بطولة: محمود عبد المغني، وصلاح عبد الله، وفادية عبد الغني، عن قصة الراحل محمود أبو زيد وإخراج إبراهيم حشاد.

وكانت أسرة الكاتب الراحل قد أعلنت في تصريحات سابقة عن موافقتها على تحويل الفيلم الى عمل درامي تمهيداً لعرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

يُذكر أن فيلم “جري الوحوش” من أيقونات السينما المصرية حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم سينما الثمانينيات، بينهم: نور الشريف، محمود عبد العزيز، حسين فهمي، نورا، حسين الشربيني، هدى رمزي، لمياء الجداوي، عبد الله مشرف، سعيدة جلال، فؤاد خليل، وهو من تأليف الكاتب الراحل محمود أبو زيد، وإخراج علي عبد الخالق، وعرض في عام 1987.