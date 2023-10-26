“لن أبحث عن الفرصة”.. هايدي موسى تعلن أسباب ابتعادها عن التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية هايدي موسى سر ابتعادها عن التمثيل منذ أن قدّمت مسلسل “لأعلى سعر” مع الفنانة نيللي كريم، في موسم رمضان 2017.

وأكدت هايدي أنها لا تتلقى حالياً عروض عمل تناسبها، خاصة بعد النجاح الذي حققته في مسلسل “لأعلى سعر”، قائلةً: “لم أسع خلف فرصة في التمثيل تناسب شخصيتي… ولكن أريد أن أوضح أمراً مهماً وهو أنني مطربة ولست ممثلة، فشغفي هو البحث عن أغنية مناسبة تعجب الجمهور، وأنا أيضاً موهوبة بالتمثيل ولو جاءت الفرصة سأستغلها ولن أبحث عنها، لأن في النهاية هذا نصيب”.

وأضافت: “أتمنى أن يُعرض عليّ دور أغنّي فيه لكي أثبت أنني موهوبة في التمثيل والغناء معاً… وأتمنى أن أشارك الفنان خالد النبوي في عمل فني فهو فنان موهوب ويتمتع بكاريزما، كما أحلم بفرصة عمل تحت قيادة المخرج الكبير بيتر ميمي، فهو مختلف عن باقي المخرجين وله رؤية خاصة في الإخراج”.

ولفتت موسى الى أنها تريد أن تقدم فيلماً استعراضياً، خاصة أنها خاضت هذه التجرية من خلال تواجدها في برنامج “ستار أكاديمي”، كما تتمنى أن تقدّم السيرة الذاتية للفنانة الراحلة صباح.

وعن أخبار خضوعها لعمليات تجميل أخيراً، قالت هايدي موسى: “تعجبت من التعليقات التي وصلتني عبر حسابي في موقع “إنستغرام” واتهموني بإجراء عمليات تجميل ونحت وهذا الكلام لا أساس له من الصحة”.

وأضافت: “يبدو أن البعض أكد أنني خضعت لعمليات تجميل بسبب حرصي على إنقاص وزني لأنني أُصبت بوعكة صحية منذ فترة، مما أدى إلى نقص في وزني، ولا أفكر أبداً في الخضوع للتجميل لأن لكل عمر جماله. أنا راضية عن نفسي وشكلي، وشخصيتي لا تتميز بهوس التجميل، فأنا من الشخصيات البسيطة التي لا تضع المكياج إلا في المناسبات”.

يُذكر أن آخر أعمال هايدي موسى، أغنية “صاحبتي وعشرة عمري”، وهي من كلمات سلمى رشيد، وألحان وتوزيع أحمد عبدالسلام.