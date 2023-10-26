مي عز الدين تواجه أزمة.. لهذا السبب تأجل عرض مسرحيتها في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئت الفنانة مي عز الدين قبل ساعات من سفرها إلى المملكة العربية السعودية مع أبطال مسرحية “زواج اصطناعي”، أول عمل مسرحي لها، باعتذار الفنان محمد سلام عن المشاركة في المسرحية، والتي كان مقرراً عرضها في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري على مسرح محمد العلي.

وأفادت بعض المصادر أنه سيتم تأجيل عرض المسرحية أياماً عدة لحين إيجاد بديل لمحمد سلام، حيث يبحث مخرج العرض المسرحي عمّن يحل محل سلام، خاصة أنه البطل الرئيس بجانب مي عز الدين.

وكان الحساب الرسمي لـ”موسم الرياض” على “إنستغرام” قد روَّج لمسرحية “زواج اصطناعي” والتي تقوم ببطولتها الفنانة مي عز الدين في تجربتها المسرحية الأولى.

ونشرت الصفحة الملصق الدعائي للمسرحية حيث ظهر فيه أبطالها: مي عز الدين ومحمد سلام وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

وجاء إعلان المسرحية تأكيداً لما نشرته “لها” قبل شهرين عن خوض مي عز الدين تجربتها المسرحية الأولى في “موسم الرياض”.

يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين الفنية، مسلسل “سوق الكانتو” الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها في بطولته الفنانون: أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عبدالعزيز مخيون…، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في عام 1920 داخل سوق البالة الشهير في وسط البلد، حول الشاب “طه القماش” الذي يعمل في السوق بجانب حكايات أخرى عن السوق يعود تاريخها الى وقت مضى، حيث تنشأ بينه وبين الفتاة السكندرية “راوية” قصة حب قوية لكن تواجه صعوبات كثيرة خلال الأحداث.