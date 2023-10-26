محمد سامي يلجأ للقضاء.. من ينتحل شخصيته على “فيسبوك”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّم المخرج محمد سامي ببلاغ الى النيابة العامة ضد شخص مجهول اتّهمه فيه بانتحال شخصيته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” حيث دشّن بعض الصفحات المزوّرة، يطلب خلالها من الفتيات الراغبات في دخول عالم الفن صوراً مخلّة بالآداب، لكي يبتزهنّ بعد إرسال هذه الصور، فضلاً عن مطالبته بأموال من سيدات خليجيات، وذلك من خلال الدخول إلى أحد المواقع لتسجيل أسمائهن حتى يساعدهن في إدخال أطفالهن عالم التمثيل.

وكشف سامي في بلاغه أن هذا المجهول ينتحل اسمه منذ سنوات، وقد سبق له أن فعل ذلك وتمكن من الوصول إليه، حتى فوجئ خلال الأيام الماضية بتكراره الأمر.

وأصدر شعبان سعيد محامي المخرج محمد سامي بياناً جاء فيه: “انتشرت في الفتره الأخيرة حسابات عدة على موقع “فيسبوك”، تحمل اسم المخرج الكبير محمد سامي، حيث نشر أحد هذه الحسابات منشورات عدة تفيد بطلبه ممثلين وممثلات للاشتراك في أعمال فنية جديدة، وقد تقدّم شعبان سعيد المحامي بالنقض محامي المخرج محمد سامي ببلاغ الى النيابة العامة ضد هذه الصفحات والتي تنتحل صفته وتحمل اسمه وتنشر أخباراً غير صحيحة عنه، وتدّعي أنه يحتاج إلى وجوه جديدة، حيث إن المخرج محمد سامي لا يعمل بهذه الطريقة، ولا يختار ممثلين أو ممثلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قيّد البلاغ برقم 120 لسنة 2020 جنح اقتصادية قصر النيل، وهو قيد الفحص والتحقيق، وذلك للوصول الى منتحل صفة المخرج محمد سامي والقبض عليه واتخاذ اللازم قانوناً، كما يحذّر المخرج محمد سامي المتابعين من التعامل مع أي صفحات تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصاً على عدم وقوعهم ضحايا للنصب والاحتيال”.