فريدة سيف النصر تكشف: خسرت 14 كيلوغراماً منذ طوفان الأقصى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، من خلال منشور عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” عن سر فقدانها 14 كيلوغراماً من وزنها بدون اتّباع حمية غذائية أو الذهاب الى طبيب تغذية.

وقالت فريدة في منشورها: “اللي بيسألوني عن السبب وراء فقدان وزني و”خسيت إزاي” رغم فشلي فيه عامين… من 9 أكتوبر وتحديداً بسبب أحداث فلسطين أصبحت أفقد وزني باستمرار وبدون أي تخطيط، وخاصة بعد متابعتي للأحداث الدامية في فلسطين وتأثرت كثيراً بمشاهد الأطفال الذين يستشهدون والذين يشتهون الطعام”.

وأضافت: “كل هذه المشاهد المؤلمة أثرت فيَّ وأصبحت لا أتناول إلا القليل جداً من الطعام، قسماً بالله معدتي هي اللي رفضت يادوب لقمتين وأقف… بطبيعتى عندما أكون في حالة زعل أو حزن أتناول الأطعمة بشراهة… لكن هذه المرة كانت مختلفه ابتعدت عن الأكل… وتأثرت أيضاً بالمأساة الحقيقية للأطفال الذين استشهدوا مع حيواناتهم وطيورهم… في كمان مشكلة أخرى خاصة بابنة شقيقي والمصابة بـ”كانسر” ولا أعرف كيف يمكن أن أساعدها”.

وأنهت فريدة سيف النصر حديثها قائلةً: “من ساعة الأحداث خسّيت 14 كيلو ربنا يستر حقيقي معدتي واجعاني ورافضة الأطعمة… يارب حلّها من عندك وارحمهم وإخسف الأرض بصهيوني سفاح الحياة”.