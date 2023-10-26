عرضت المشاركة بدون مقابل.. ليلى علوي تطالب بفيلم عن القضية الفلسطينية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: خلال لقائها في برنامج “et بالعربي” على هامش مشاركتها في “مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب”، عبّرت الفنانة ليلى علوي عن حزنها الشديد لما يتعرّض له أهالي غزة من اعتداءات وحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت ليلى علوي إنها حزينة لما يتعرّض له أهل غزة من عدوان يومي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنها تفكر دائماً بطريقة مختلفة لدعم القضية الفلسطينية، حيث دعت لتقديم عمل فني عربي عالمي ضخم، يتحدث عن القضية الفلسطينية وتشارك فيه بدون أجر.

يُذكر أن ليلى علوي تستعد لتصوير فيلمها الجديد بعنوان “جوازة توكسيك”، وذلك عقب عودتها من المشاركة في “مهرجان الشارقة”، حيث يشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد في ثالث تعاون بينهما بعد فيلمَي “ماما حامل” وشوغر دادي”، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك بعد معاينة المخرج لأماكن التصوير.

وانضم الى فيلم “جوازة توكسيك” الفنان محمد أنور حيث يجسّد خلال الأحداث شخصية ابن ليلى علوي وبيومي فؤاد، إضافة الى نسرين طافش وملك قورة.

يُذكر أن آخر أعمال ليلى علوي الفنية، فيلم “شوغر دادي” الذي عُرض أخيراً، وضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: تامر هجرس، جوهرة، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي…، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخّرة إلى إقامة علاقة سرّية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.