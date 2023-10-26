حُذفت بعد ساعات.. الصورة الأولى لـ أحمد عز في فيلم “فرقة الموت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية صورة تجمع الفنانَين أحمد عز وفريدة سيف النصر من كواليس فيلم جديد بعنوان “فرقة الموت” وقد بدأ تصويره قبل أيام، وظهر عز في الصورة بإطلالة جديدة، أي بشاربين خفيفين وملابس تعود الى أربعينيات القرن الماضي، والتي تدور خلالها أحداث الفيلم.

وكانت فريدة سيف النصر قد نشرت الصورة عبر حسابها الخاص في “فيسبوك”، إلا أنها سارعت الى حذفها حيث اعتبرها صنّاع العمل حرقاً لأحداث الفيلم.

فيلم “فرقة الموت” هو بطولة: أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد علاء، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق والكوميديا، حول شخصية خط الصعيد الشهيرة في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، وجهود الدولة المصرية للقضاء عليه من خلال تشكيل فرقة يقودها أحمد عز لمطاردته، أطلق عليها “فرقة الموت”، ومن المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

يُذكر أن “فرقة الموت” هو التعاون الأول بين أحمد عز وآسر ياسين، والرابع له مع منة شلبي، فيما يعد التعاون الثاني له مع أمينة خليل بعد فيلم “الخلية”.