أكرم حسني ينضم إلى نجوم موسم الرياض بـ”تطبق الشروط والأحكام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الصفحة الرسمية لـ”موسم الرياض” على “إنستغرام” عن مشاركة الفنان أكرم حسني في مسرحية جديدة بعنوان “تطبق الشروط والأحكام” ستُعرض بدءاً من 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ويشارك أكرم حسني في بطولة المسرحية كلٌ من أسيل عمران وبيومي فؤاد، ومن المفترض أن تقدَّم المسرحية على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض، ضمن سلسلة من الأعمال الاستعراضية التي أعلن عنها “موسم الرياض” خلال هذه الدورة، ومنها المسرحية السعودية “ليالي كوميدية” بطولة إبراهيم حجاج وإبراهيم خيرالله وعدد من الفنانين في المسرح العالمي، ومسرحية “زواج اصطناعي” لمي عز الدين وبيومي فؤاد.

يُذكر أن أكرم حسني شارك في “موسم الرياض” لعام 2022، بمسرحية “حتى لا يطير الدكان”، والتي حقق فيها نجاحاً كبيراً، وحملت ليالي العرض لافتة كامل العدد، ما أدى إلى زيادة عروضها، وتدور أحداثها حول “قمر الدين” الذي ورث عن والده محلاً لبيع الأدوات الكهربائية، ويقع في حب “زبدة” التي يتنافس عليها الجميع، ويقف الثري “رجب طيوبة” عائقاً بينهما، وما إن يكتشف “قمر الدين” سر الدكان، حتى تنقلب الأحداث رأساً على عقب ليخوض مغامرة مليئة بالمخاطرة.