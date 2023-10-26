الفيلم السعودي “هجان” يفتتح “مهرجان الفيلم العربي” في سان فرانسيسكو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: رغم قرار تأجيل الدورة 27 من مهرجان الفيلم العربي الذي ينظمه معهد السينما والإعلان العربي في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية، والتي كان من المقرر إقامتها في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بسبب الأحداث الدامية في قطاع غزة، أعلنت إدارة المهرجان عن اختيار الفيلم السعودي “هجان” للمخرج أبو بكر شوقي، ليكون فيلم الافتتاح في عرضه الأول بالولايات المتحدة الأميركية.

وكان فيلم “هجان” قد استُقبل بحفاوة خلال عرضه في “مهرجان تورنتو السينمائي الدولي”، في أيلول (سبتمبر) الماضي، ضمن قسم ديسكفري الذي يهتم بالأعمال الأولى والثانية للمخرجين المتميزين من أنحاء العالم.

الفيلم من كتابة عمر شامة ومفرج المجفل وأبو بكر شوقي. وهو بطولة: عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي… وتدور أحداثه حول “مطر” وأخيه “غانم” اللذين يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة. ويدفع حصول حادث مؤسف “مطر” للاتجاه الى رياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بناقته “حفيرة”. وبعدما يستغله المالك القاسي “جاسر”، يصبح على الصبي “مطر” بذل أقصى جهده لإنقاذ حياة “حفيرة”.

يُذكر أن مخرج الفيلم أبو بكر شوقي يحمل الجنسيتين المصرية والنمسوية، وحصل فيلمه الوثائقي القصير THE COLONY على جوائز في مهرجانات حول العالم، تلاه فيلمه السينمائي الأول “يوم الدين”، الذي عُرض لأول مرة في المسابقة الرسمية لـ”مهرجان كان السينمائي الدولي” حيث رُشّح لجائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة “فرانسوا تشاليه”، وفيلم “هجّان” هو فيلمه الروائي الثاني.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أنتج أكثر من 20 فيلماً، كما يحرص على دعم صُنّاع الأفلام السعوديين وتمكينهم من الانطلاق نحو العالمية.

كذلك يقدّم المركز العديد من المبادرات والبرامج طوال العام والتي تدعم الصناعات الإبداعية في المملكة، في قطاعات عدة، منها المسرح والأفلام والسينما، حيث شارك في العديد من المحافل المحلية والعالمية عبر مهرجانات سينمائية دولية، علاوةً على تنظيم مهرجان أفلام السعودية سنوياً بالشراكة مع جمعية السينما وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.