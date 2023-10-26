عمرو سلامة ينتقد إيقاف الفعاليات الفنية تضامناً مع احداث فلسطين : "الفن ليس رقصا وعريا"

ميرنا وليد - بيروت - عبر المخرج المصري عمرو سلامة عن رأيه في إيقاف الفعاليات الفنية تضامنا مع احداث فلسطين، وكتب عمرو سلامة: السينما مش أجور مستفزة لفنانين وفستان على سجادة حمرا، الطرف الآخر انتصر وبينتصر وكسب تعاطف العالم لإنه تحكم في السردية العالمية، تحكم فيها بالفن أولا وثانيا وثالثا، الفن اللي أغرقه بقصصه وحكاياته، وقدر بيهم يتحكم في وعي العالم كله، وبعد الفن استخدم إعـ/ـلام وسياسة وس/ـلاح ورأس مال، بس كان وسيلته الأهم الفن.



وأضاف عمرو سلامة: "السينما والفن صناعة، 10 في المية من العاملين فيها بياخدوا أجور عالية نسبيا آه، ولكن ٩٠٪ من العاملين فيها ناس بتجري على أكل عيشها وعايشة بالكاد، لو توقف الفن الناس ديه هتجوع مش هتدفع أقساطها ومش هتاكل عيالها، ماينفعش تروح لراجل في مصلحة حكومية وتقوله امضي لي ورقة فيقولك مش قادر بسبب أحداث سياسية دمـ/ـوية مأثرة عليا، ماينفعش تقول لميكانيكي صلحلي العربية يقولك مش قادر صور الدمـار مأثرة فيها".

واضاف : هو آه إسمه ترفيه بس هو صناعة، طالما مانتاش ماسك ســلاح بتحـارب العـدو في أرض المعـركة دورك تشتغل وتعمل دورك في المجتمع، لان ده اكل عيشك واكل عيش ناس كثير غيرك، متفهم جدا اكتئاب أي فنان أو إنسان، وأحترم كل المواقف الشجاعة، ولو عند أي حد رفاهية عدم الشغل وهو مكتئب هيبقى مفيد يريح ويهتم بصحته النفسية، لكني أشعر بس كمان إن علنية المواقف ممكن تئذي ناس كثير غيره وتحط عليهم ضغط لا يستحقوه، وكل خوفي يكون الفنان نفسه مش مقدر فنه، وعنده صوت داخلي جواه مستهيف الفن أو مستحرمه أو مستحقره، لإن لو الفنان نفسه شايف الفن كده فده يبرر ليه شريحة كبيرة من الناس شايفه الفن كده، رقص وهلس وعري وفلوس ع الأرض وشكرا" .

" الفن في رأيي عمل زي أي عمل، ويضاف عليه إنه قادر على تشكيل وعي البشرية، قادر إنه يطبب عليهم في وقت صعب، قادر إنه يخلينا كإنسانية نفهم بعض أكثر، أنا كلامي أقسم بالله مش نيته مهاجمة حد -خصوصا لو حد بحبه- ولا الدفاع عن حد، هو دفاع عن مهنة فاتحة بيتي، ومهنة بتعطيني سبب للحياة، ومهنة أنا في منظوري شايفها نبيلة، ولو ماكنتش شايفها كده ماكنتش هشتغلها".