الموت يغيّب ممثلاً جزائرياً بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - فجعت الساحة الثقافية والفنية الجزائرية، يوم أمس الأربعاء، برحيل الممثل الجزائري عبد الحليم زريبيع.

وشارك الفنان عبد الحليم زريبيع، في المسرح. كما كانت له مشاركات ناجحة في أعمال عربية خارج الحدود شرف من خلالها الفن الجزائري.

عبد الحليم زريبيع هو ممثل جزائري، ولد بمدينة تندوف، جنوب غرب الجزائر، بدأ نشاطه الفني قبل التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في سوريا وذلك سنة 1987 له عدّة أعمال مسرحية كممثل وكمخرج، ومنها مسرحية نهاية لعبة والحكواتي الأخير وانسوا هيروسترات ومسرحية الصحراء الأخيرة وشهرزاد لالة النساء وبنات لير. شارك بالتمثيل بمسلسل الإمام عام 2017، كما شارك في مسلسل “حداش حداش”، كآخر عمل تلفزي له عرض في رمضان 2023.

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