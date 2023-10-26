"موطني" بصوت سعد رمضان تضامناً مع غزة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني سعد رمضان أمس مقطع فيديو لمتابعيه في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، عبّر من خلاله عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة.



وظهر سعد خلال الفيديو وهو يؤدي أغنية "موطني" على طريقته الخاصة، إذ أعاد تسجيلها بصوته، وطرحها كنسخة خاصة واضعاً الشال الفلسطيني (الكوفية)، واكتفى بوضع العلم الفلسطيني كتعليق.

ولاقى هذا الفيديو تفاعلاً كبيراً، إذ علق أحد المتابعين قائلاً: "سعد من أول الحرب وهو عم يشارك من منصتو ويدعم بصوتو.. صدقا من أكثر الفنانين انتماء.. كل الحب".

يذكر أن "موطني" هو النشيد الوطني غير الرسمي لدى الفلسطينيين، للشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، ومن ألحان الموسيقار اللبناني محمد فليفل عام 1934، ويحظى بشهرة واسعة عند الشعب العربي.

والجدير بالذكر آن آخر أعمال النجم سعد رمضان أغنية نسيتك والله، والتي نالت إعجاب الجمهور في الوطن العربي.