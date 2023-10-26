على خطى باسم يوسف .. رحمة زين في برنامج بيرس مورغان :" لماذا لا تُظهرون الجانب الآخر"؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد حلقة الاعلامي الكوميدي المصري باسم يوسف، حلّت الإعلامية المصرية رحمة زين ضيفة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان في برنامجه "Uncensored"

وقالت خلال لقائها : "الخطر في إجراء مقابلة هو بأن تطلب مني إدانة "حماس" في بدايتها، وهو يصبّ بمصلحة دفاع إسرائيل الأعمى عن دولتها"، مؤكدة على هول المأساة التي يعيشها المدنييت في غزة، واصفة إسرائيل بـ "الشقي المدلّل".



وتابعت : "لا يمكنك أن تقول لا لمن أصبح سايكوباث (معتلًا اجتماعيًا)"، في إشارة إلى الدعم الغربي المطلق لإسرائيل رغم كل ما ترتكبه من جرائم.

وأضافت: "نرى أنّه لا أحد يستطيع أن يقول لا لإسرائيل. الأمم المتحدة غير قادرة على قول لا لإسرائيل من دون عواقب"،

"إذا لم يكن بإمكان الأمم المتحدة التي تقوم على مبدأ تجنّب هذا النوع من الإبادة وتجنّب هذا النوع من الأزمات الإنسانية، الوقوف أمام طفل مدلّل ينتمي لمنطقة فاشية، فأين نحن في هذا العالم؟".

وأضافت: "الحرب تفترض أنّ الطرفين على قدم المساواة، يجب أن تتمّ إدانة قتل المدنيين من الجانبين، ولكن المشكلة أنك تبدأ المقابلة بطلب مني أن أدين "حماس"، ثم يتحول إلى دفاع إسرائيل الأعمى عن دولتها، ما يؤدي إلى مقتل أكثر من 5000 فلسطيني، يجب تغيير السرد، على سبيل المثال أنا لا أملك العلاقات العامة لإسرائيل، ولا أملك المال لتوظيف جاستن بير وغيره، وجعل الناس يقولون صلّوا من أجل إسرائيل وما إلى ذلك".

وتابعت: "المحزن هو أنّها حركة تبدأ من الأعلى، لديك الأمم المتحدة غير قادرة على التحدث إلى إسرائيل، كما أنّ بعض الأشخاص العاملين لا يستطيعون رفع علم فلسطين ويُطردون على الفور. لقد تلقيت رسائل من أشخاص يعملون في نيويورك أخبروني أنّه تمّ فصلهم بسبب دعمهم لفلسطين، للأسف لا يمكنني أن أعرض لك لقطات للرسائل أو لقطات من رسائل البريد الإلكتروني، من قنوات الأخبار البارزة، حيث يتوسل المذيعون والأشخاص الأصغر سنًا إلى المنتجين بأن يُظهروا الجانب الآخر".

|واتهمت رحم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب كل ما يحصل من إبادات جماعية.

"لماذا لا تُظهرون الجانب الآخر؟ يجب وقف إطلاق النار. العالم في خطر، أنا اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وتحصل على الدعم من أميركا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك لديها دعم بريطانيا التي بدأت هذه الخدعة بأكملها، ولذا لكي يحدث حل نحتاج إلى تمكّن الأمم المتحدة حتى لا تسخر إسرائيل من الأمم المتحدة".

واختتمت رحمة زين حديثها: "إذا كانت النساء الحوامل يضطرن للولادة عند نقاط التفتيش، وإذا كنت تقوم بسجن الأشخاص، وإذا كنت تقوم بقصف الفلسطينيين بلا رحمة، فإنك تربّي أجيالاً من "حماس". كل شيء يبدأ من الطرف الأقوى".