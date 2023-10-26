ديميت أوزديمير في بودابست وجلسة تصوير جريئة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة التركية ديميت أوزديمير صوراً لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وذلك من العاصمة المجرية بودابست من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ديميت اعتمدت الجرأة في هذه الصور إذ ظهرت مرتديت كنزة صوف بقصة V عند الصدر وشور قصيراً أظهر جمال ساقيها وانتعلت حذاء "Boots" بنعل مزدوج عال وساق قصيرة تقريباً واعتمدت ديمير اللون الأسود في زيّها.

وأسدلت النجمة التركية شعرها على كتفيها وبدت جالسة على شرفة صغيرة للفندق الذي تواجدت فيه وتقصدت إظهار المنظر والأبنية في الخارج.

على صعيد آخر، نشرت المواقع الإلكترونية التركية أنه تم تغيير فريق كتابة مسلسل "إسمي فرح " الذي تلعب فيه ديميت دور البطولة بداية من الحلقة التاسعة عشر والمسلسل من المقرر أن يستكمل عرضه حتى الحلقة السادسة والعشرين نظراً لكثرة مبيعاته في الدول الأخرى.

وكانت خرجت ديميت أوزدمير عن صمتها وأعلنت عن موقفها حول الأحداث الراهنة عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي قائلة "لا يمكن أن يكون هناك مبرر لقتل الأبرياء... لا يوجد مبرر نهائيا ".

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