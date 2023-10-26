أجندة فعاليات متنوعة لهيئة قصور الثقافة الأسبوع المقبل .. تعرف عليها



ياسر رشاد - القاهرة - مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأسبوع المقبل، بدءا من غد الجمعة 27 أكتوبر الحالي وحتى الخميس 2 نوڤمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

أهل مصر

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق الأسبوع السابع والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة بورسعيد، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى الثالث من نوڤمبر المقبل.

يتضمن المشروع تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش الأديبة والفنية للأطفال، هذا إلى جانب تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأبرز المعالم التاريخية والسياحية ببورسعيد بهدف رفع الوعي لدى الطفل، الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

كما يشهد هذا الأسبوع استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة بأحدث الكتب والإصدارات في فعاليات معرض جامعتي الأزهر والمنصورة.

ورشة تدريبية

وفي قصر السينما بجاردن سيتي تستمر الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل، والتي تشمل تدريب 24 مخرجا مسرحيا للطفل من مختلف أقاليم الهيئة، بهدف صقل الخبرات وإعداد كوادر إخراجية ذات رؤية فنية مميزة.

بينما يشهد مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي "المغامرة" في أسبوعه الأخير.

ووفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، تواصل هيئة قصور الثقافة فعاليات القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجا بعدد من المدارس بمحافظة البحيرة، بينما تختتم محافظة الفيوم فعاليات الأسبوع الثقافي "أثر المخدرات على النشء" المقام بمدرسة زيد الإعدادية، بالتعاون مع مديرية الصحة ومركز مكافحة وعلاج الأدمان.

وفي المحافظات تتواصل الاحتفالات الخاصة بكل من اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، اليوم العالمي للعصا البيضاء، وعيد الطفولة وذلك بالمواقع الثقافية المختلفة التابعة للهيئة.

فعاليات أدبية

كما يحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش من أهمها تعليم أساسيات الخط العربي، الموسيقى والغناء، البرمجة، الفنون الشعبية، والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب اللقاءات التي تتناول موضوعات متنوعة منها مكافحة الإرهاب، الحفاظ على الهوية، المشاركة في العملية الانتخابية، الذكاء الاصطناعي، التغيرات المناخية، ومناهضة العنف ضد المرأة.