نبيل الحلفاوي يعلق على تبرير مندوب إسرائيل مواصلة قتل الأطفال والنساء في غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على كلمة مندوب الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة والذي برر خلالها سبب مواصلة قصف المدنيين في غزة واستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء.

وجاءت كلمة مندوب الاحتلال الصهيوني كالتالي: "هل تريدون أن تعرفوا لماذا نقصف ونقتل الأطفال والنساء؟، بسبب هذا الحجر، إنهم يرموننا بهذه الحجارة كل يوم، ماذا ستفعلون لو كنتم مكاننا؟".

ليعيد "الحلفاوي" نشر الكلمة على حسابه الرسمي بتطبيق "X" وسخر منها، قائلا: "إلى ركاب سكك حديد مصر ما بدهاش بقى.. أبيدوا العيال اللي بتحدفكم كل يوم بالطوب".

وكان لـ "الحلفاوي" تعليقًا منذ أيام عن محاولة الكيان الصهيوني نزوح الفلسطينيين لأرض سيناء والذي لاقي استنكار ورفض من قبل الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وعلق "الحلفاوي" على محاولات الكيان الصهيوني الفاشلة، قائلا: "أهل غزة أكثر صلابة مما تظن لن يتركوا أرضهم، أما عن الشعب المصري فعندما يقرر يفرض قراره .. رفض الهزيمة عندما خرج في 9 يونيو 67 وبدأت إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف، وفرض الحرب لاستعادة سيناء، وقرر في 30 يونيو وفرض قراره".

كما علق على مؤتمر قمة القاهرة للسلام والذي دعا له الرئيس السيسي وحضره العديد من الرؤساء والملوك العرب للحديث عن الموقف السياسي بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني.

وعلق على المؤتمر، قائلا: "مؤتمر اليوم كشف أن الوضع أصعب مما نتصور، أطراف الصراع وصلت إلى نقطة اللا عودة فلسطين والأردن ومصر في مواجهة إسرائيل وأمريكا وبعض الحكومات الأوروبية".

واستكمل: "محور الصراع التهجير القسري، الضوء الأحمر لإسرائيل ما زال متوهجًا لتحقيق الهدف، الوحدة الوطنية لم تعد اختيارًا هنا يظهر معدن المصريين".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي كانت مسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان عام 2022.