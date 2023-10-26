أول رد لـ محمد رمضان بعد فيديو انفعاله ودعوته الجيش للحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل الفنان محمد رمضان، دعم الجيش المصري وقواته المسلحة في قراراته

ضد ما يحدث من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة قصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف من المدنيين.

ونشر "رمضان"، صورة أرشيفية عبر "ستوري" حسابه الرسمي على "إنستجرام" والتي تباهي خلالها بفترة خدمته العسكرية بالقوات المسلحة، كونه أحد جنود سلاح الصاعقة، وعلق: "تضحية، فداء، مجد".

كما ظهر في صورة أخرى وهو بأحد المساجد خلال أدائه لصلاة الجمعة وهو بالزي العسكري وعلق: "أول جمعة بعد حصولي على فرقة الصاعقة المصرية 2017".

وتضمنت الصورة شهادة حصوله على فرقة الصاعقة وكونه يستحق أن يحمل شارتها ويكون فرد من أفرادها.

وعبر "رمضان" عن غضبه لما يحدث للشعب الفلسطيني بمقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي والتي طالب خلالها التدخل العسكري وعدم مطالبة الغرب بإيجاد حل كونها قضيتنا في المقام الأول.

وكشف "رمضان" مؤخرًا عن دعمه للقضية الفلسطينية من خلال تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية لصالح أهل غزة، وعلق: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة".

وتعرض "رمضان" للعديد من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم نشره أي دعم للشعب الفلسطيني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواصلة احتفاله بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم في كوت ديفوار على هامش قرعة كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن، آخر أعمال محمد رمضان كان فيلم "ع الزيرو" وعرض في موسم أفلام الصيف الماضي.