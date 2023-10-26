تامر حبيب يوضح رسالته المثيرة للجدل.. ما علاقة محمد سلام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المؤلف والسيناريست تامر حبيب، على توضيح ما يقصده من رسالة وجهها عبر حسابه على فيسبوك، أثار من خلالها حالة من الجدل.

وكتب حبيب: "عايز بس أوضح إني لما كتبت الپوست ده، مكنش قصدي حد بعينه، وأخص بالذكر صاحبي محمد سلام، اللي أنا واثق ومتأكد أنه عمره ما كان من هواة الدعاية ولا المنظرة والإدعاء على وسائل التواصل الإجتماعي".

وتابع: "ولا ليا الحق إني أعترض على قراره أو وجهة نظره لأنه عنده مطلق الحرية أكيد.. ولا قصدت إن لما حد يكون مؤثر ورأيه هاينبه و يحمس الرأي العام ويكشف وضاعة وإجرام وزيف ودنائة العدو السفاح.. طبعاً ده لازم يتنشر وينتشر في كل مكان، وأنا شخصيا بأعمل شير لأي ڤيديو من النوع ده".

وأضاف: "أنا كتبت البوست السابق لأن بجد الناس بقت واصلة لمرحلة من الغليان والانهيار والكآبة والشعور بالعجز، بما فيهم أنا، خلت أي حد على شفا الانفجار في أي حد.. واختلاف الرأي بين أي حد بقى يفسد ويدمر كل قضايا الود.. أسترها علينا جميعا يا رب يا فارج الكرب و كاشف الغمة".

وكان تامر حبيب، كتب في تدوينة سابقة: "ممكن والنبي لما أي حد فينا ياخد أي قرار، ياخده وهو ساكت، مفيش داعي يعلنه على الملأ على جميع وسائل النيلة.. ده لو كان مش عايز يعمل شو ويبقى تريند ويزود فولورز".

وأضاف: "أما لو كان من الصنف التاني ده اللهم أحفظنا، ياكش…. ولا بلاش، أسكت يا لساني".

يذكر أن، الفنان محمد سلام كان قد أعلن اعتذاره عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" المقرر عرضها يوم 30 أكتوبر الجاري بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك تعاطفا مع الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب الأحداث الجارية في غزة وقصف جيش الاحتلال الصهيوني للمدنيين.