مارك رافلو ونجوم هوليوود يواصلون مطالبتهم الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يواصل الممثل الأمريكي مارك رافلو، التنديد بما يحدث من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة قصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف من المدنيين وسط صمت إعلامي غرب.

ونشر "رافلو"، عريضة تم التوقيع عليها من قبل العديد من أبرز نجوم هوليوود وطالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، عبر حسابه على إنستجرام: "نجتمع سويًا كفنانين ومحامين والأكثر أهمية كبني آدمين نشهد على الأحداث المأساوية والمؤسفة التي تحدث في غزة.. من فضلكم انضموا إلينا لمطالبة الرئيس الأمريكي وقادة العالم بوقف فوري لإطلاق النار في غزة قبل وفاة روح أخرى".

وأضاف: "لابد من قرار فوري لوقف إطلاق النار بدون أي تأجيل وإنهاء القصف في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ووصولها للمحتاجين".

وليست هذه المرة الأولى التي يدعم خلالها "رافلو" الشعب الفلسطيني، حيث طالب في وقت سابق من الكيان الصهيوني السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعلق: "كفى .. هذا غير معقول".

كما انتقد الحكومة الأمريكية بسبب تعنتها ومواصلة السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة قصف المدنيين في غزة، وعلق عبر حسابه على إنستجرام: "كفى أدخلوا المياه هذا لم يعد مقبولاً، نحن على شفا أزمة صحية على وشك الانفجار في غزة بسبب قلة المياه".

ويواصل العديد من النجوم والإعلاميين حول العالم دعمهم للقضية الفلسطينية والتنديد بما يحدث من انتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي منهم الإعلامي الأمريكي، جاكسون هنكل والذي كشف عن حظر معظم حساباته على السوشيال ميديا بسبب مواصلة نشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" تكشف أكاذيب الكيان الصهيوني والإعلام الغربي.

وعرض لمارك رافلو، مؤخرًا فيلم الخيال العلمي "Poor Things" ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفوزه بجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم بالمهرجان.

يذكر أن، مارك رافلو يشارك بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Secret Wars" والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2027.