عبير صبري عن أحداث غزة: "ليست حرب بين طرفين"

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة عبير صبري، إن ما يحدث في غزة وفلسطين ليست حربا بين طرفين.

وكتبت عبير، عبر حسابها على إنستجرام: "إنها ليست حرب بين طرفين.. إنها حرب من طرف واحد.. جهة مختلة مجنونة مجرمة والفلسطينيين تهدم بيوتهم ويقتل أطفالهم ونساؤهم ورجالهم ويبادون فقط".

وبدأ طوفان الأقصى ضد جيش الاحتلال الصهيوني يوم 7 أكتوبر 2023 ، ويرتكب الإسرائيليون مجازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني بقتل المدنيين بينهم أطفال ونساء ومسنيين.

يذكر أن، عبير صبري، شاركت في موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل "جميلة".

المسلسل بطولة سوسن بدر، هاني عادل، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج جمال العدل.