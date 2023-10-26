موعد ومكان عزاء زوجة المطرب سمسم شهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - يتلقى المطرب سمسم شهاب، غدا الجمعة، عزاء زوجته التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.

ويقام العزاء، عقب صلاة المغرب بأحد المساجد الموجودة على الكورنيش بمنطقة إمبابة.

وكان سمسم شهاب، أعلن خبر وفاة زوجته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "توفت إلى رحمة الله زوجتي.. أسألكم الدعاء".

يذكر أن، سمسم شهاب، كشف في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن دخول زوجته العناية المركزة في حالة خطيرة.

وكتب سمسم، عبر حسابه على "فيسبوك": "زوجتي في العناية المركزة في حالة صعبة جدا، أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل في رب العرش العظيم، هو قادر على كل شيء".