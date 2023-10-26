فن ومشاهير

موعد ومكان عزاء زوجة المطرب سمسم شهاب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - يتلقى المطرب سمسم شهاب، غدا الجمعة، عزاء زوجته التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.

ويقام العزاء، عقب صلاة المغرب بأحد المساجد الموجودة على الكورنيش بمنطقة إمبابة.

وكان سمسم شهاب، أعلن خبر وفاة زوجته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "توفت إلى رحمة الله زوجتي.. أسألكم الدعاء".

يذكر أن، سمسم شهاب، كشف في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن دخول زوجته العناية المركزة في حالة خطيرة.

وكتب سمسم، عبر حسابه على "فيسبوك": "زوجتي في العناية المركزة في حالة صعبة جدا، أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل في رب العرش العظيم، هو قادر على كل شيء".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا