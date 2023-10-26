عمرو سلامة ينتقد اعتذارات الفنانين: "ده أكل عيش ناس كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقد المخرج عمرو سلامة، قرار بعض الفنانين مؤخرًا بعدم المشاركة في أعمال فنية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في ظل مواصلة انتهاكات الكيان الصهيوني واستشهاد الآلاف من المدنيين.

وكتب "عمرو"، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X": "السينما مش أجور مستفزة لفنانين وفستان على سجادة حمراء.. الطرف الآخر انتصر وبينتصر وكسب تعاطف العالم لأنه تحكم في السردية العالمي، تحكم فيها بالفن أولا وثانيا وثالثا، الفن اللي أغرقه بقصصه وحكاياته، وقدر بيهم يتحكم في وعي العالم كله، وبعد الفن استخدم إعلام وسياسة وسلاح ورأس مال، بس كان وسيلته الأهم الفن".

واستكمل: "السينما والفن صناعة 10 في المية من العاملين فيها بياخدوا أجورعالية نسبيًا آه، ولكن 90% من العاملين فيها ناس بتجري على أكل عيشها وعايشة بالكاد، لو توقف الفن الناس دي هتجوع مش هتدفع أقساطها ومش هتأكل عيالها، مينفعش تروح لراجل في مصلحة حكومية وتقول له أمضي لي على ورقة فيقولك مش قادر بسبب أحداث سياسية دموية مأثرة عليا، مينفعش تقول لميكانيكي صلح لي العربية يقولك مش قادر صور الدمار مأثرة فيا".

وتابع: "هو آه اسمه ترفيه بس هو صناعة، طالما مانتش ماسك سلاح بتحارب العدو في أرض المعركة، دورك تشتغل وتعمل دورك في المجتمع لأن ده أكل عيش وأكل عيش ناس كتير غيرك".

وأضاف: "متفهم جدًا اكتئاب أي فنان أو إنسان وأحترم كل المواقف الشجاعة، ولو عند أي حد رفاهية عدم الشغل وهو مكتئب هيبقى مفيد يريح ويهتم بصحته النفسية، لكني أشعر بس كمان إن علنية المواقف ممكن تأذي ناس كتير غيره وتحط عليهم ضغط ات يستحقوه، وكل خوفي يكون الفنان نفسه مش مقدر فنه، وعنده صوت داخلي جواه مستهيف الفن أو مستحرمه أو مستحقره، لإن لو الفنان نفسه شايف الفن كده، فده يبرر ليه شريحة كبيرة من الناس شايفه الفن كده.. رقص وهلس وعري وفلوس على الأرض وشكرًأ".

وأختتم: "الفن في رأيي عمل زي أي عمل، ويضاف عليه إنه قادر على تشكيل وعي البشرية، قادر إنه يطيب عليهم في وقت صعب، قادر إنه يخلينا كإنسانية نفهم بعض أكتر، أنا كلامي أقسم بالله مش نيته مهاجمة حد خصوصًا لو حد بحبه، ولا الدفاع عن حد، هو دفاع عن مهنة فاتحة بيتي، ومهنة بتعطيني سبب للحياة، ومهنة أنا في منظوري شايفها نبيلة، ولو مكنتش شايف كده ماكنتش هشتغلها".

على جانب آخر، اعتذر الفنان محمد سلام، عن المشاركة بالعرض المسرحي "زواج إصطناعي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، والمقرر بدء أولى عروضها يوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري.

يذكر أن، عمرو سلامة يشارك بفيلمه الروائي القصير "60 جنيه" بالدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي والتي أعلنت إدارته منذ أيام تأجيل الفعاليات تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.