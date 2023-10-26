برعاية تركي آل الشيخ.. بث مباشر للمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة "معركة الأشرس"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لمباراة الملاكمة المرتقبة "معركة الأشرس" ضمن فعاليات "موسم الرياض" والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري.

ونشر "تركي"، بث مباشر للمؤتمر الصحفي الذي يقام مساء اليوم الإثنين للكشف عن التفاصيل الخاصة بالملاكمين المشاركين بموسم الرياض أبرزهم مباراة الملاكم العالمي فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري.

ويحظى "موسم الرياض" بتغطية إعلامية عالمية ضخمة واستعدادات على قدم وساق من أجل المباراة المرتقبة، وأوضح "تركي" خلال الساعات القليلة الماضية عن وصول عدد من الملاكمين المشاركين بالنزال إلى جانب عدد من أبرز الملاكمين المعتزلين والذي سيشاركون بالحدث الاستثنائي منهم الملاكم العالمي، مايك تايسون.

كما نشر "تركي" صورة تضمنت كيس رملي الخاص بالملاكمين وتدريباتهم البدنية وعلق عليها قائلا: "يومين فقط، ونستقبل الحدث الاستثنائي للنزال التاريخي في افتتاح موسم الرياض يوم 28 أكتوبر".

وكشف "تركي" عن العديد من المسابقات الخاصة بالنزال والتي وصلت قيمة جوائزها لـ 100 ألف دولار إلى جانب عدد من السيارات الفارهة والتي يقوم "تركي" بمنحها للفائز عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

واقتحم المستشار تركي آل الشيخ، عالم السينما مؤخرًا بفيلم الرعب والإثارة "The Cello" والمأخوذ من رواية بعنوان "تشيللو" وهي أولى روايات "تركي" ونشرها عام 2021، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم النجم الحاصل على جائزة الأوسكار، جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، إخراج دارين لين بوسمان والذي أشرف على إخراج عدد من أجزاء سلسلة أفلام الرعب "Saw".

يذكر أن، تركي ال الشيخ أعلن عن إقامة عدد من الحفلات الغنائية "أون لاين" لعدد من كبار نجوم الأغنية في العالم العربي، وهم الفنانة إليسا، الفنان محمد عبده، الفنانة أصالة، والفنان تامر عاشور وتقام هذه الحفلات بين يومي 25 و26 أكتوبر الجاري عبر موقع "وي بوك".