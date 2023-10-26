القائمة الكاملة لجوائز المهرجان المغاربى للفيلم بوجدة وحجب الجائزة الكبرى

القاهرة - سامية سيد - حجبت لجنة تحكيم الدورة الـ12 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بمدينة وجدة في شرق المغرب "الجائزة الكبرى" التي تمنح لأفضل فيلم روائي طويل.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو للفيلم المغربي "العبد" من إخراج عبد الإله الجوهري، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى التونسي محمد مراد عن دوره في فيلم "وحلة"، بينما حصلت الجزائرية سولا بحري على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سولا" من إخراج صلاح إسعاد.

ونوهت لجنة التحكيم بالفيلم التونسي "سباي ليست" للمخرج فرج الطرابلسي، كما منحت شهادة تمييز خاص للفيلم الجزائري "كيوكو - موسم حصاد الأحلام" للمخرج حميد بن عمرة.

وكرم المهرجان في حفل الختام الذي أقيم، أمس الأربعاء، بمسرح محمد السادس في مدينة وجدة كلاً من الممثلة التونسية وحيدة الدريدي، والسيناريست المغربي محمد بوزكو، والممثلة السنغالية رقية نيانج.

وكانت الدورة الـ12 للمهرجان الذي تنظمه جمعية "سيني مغرب" قد انطلقت قبل 5 أيام تحت شعار "السينما من أجل العيش معا بين الشعوب" مع اختيار إسبانيا ضيف شرف.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 12 فيلماً، فاز بالجائزة الكبرى فيلم "ذاكرة النسيان" للمخرج المغربي الهواري غباري، فيما حصل التونسي علي مروان الشكي على جائزة أفضل إخراج عن فيلم "كل سنة مرة"، وكان المهرجان قد شهد العرض العالمي الأول للفيلم .

تدور أحداث "كل سنة مرة"، حول الأسعد وهو شاب في الأربعين من عمره يعمل كبائع متجوّل يلتقي بإمرأة مسنّة هي "عائشة" وقد أضاعت طريق العودة إلى المنزل أين تقطن إبنتها الوحيدة "حسناء"، فيقرر مساعدتها وينطلق في رحلة البحث عنها.