شكرا لقرائتكم خبر عن نقابتا المهن التمثيلية والسينمائية تقيمان أسبوعا للفيلم الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، والسفارة الفلسطينية، أسبوعا للفيلم الفلسطيني الأسبوع المقبل بالقاهرة، تضامناً مع غزة وما تتعرض له من هجمات غاشمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وزار وفد من الفنانين جمعية الهلال الأحمر المصرى، بدعوة من الدكتور أشرف زكى نقيب الفنانين، حيث كان ضمن الوفد الفنانون: لبلبة، الهام شاهين، اشرف زكى، روجينا، ريهام عبد الغفور، علا غانم، بسمة، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، إيهاب فهمى وزوجته يسرا وجيه، سلوى عثمان، عزوز عادل.

وتأتى زيارة وفد الفنانين إلى جمعية الهلال الأحمر المصرى للمشاركة مع فريق المتطوعين وتجهيز المساعدات الغذائية والطبية الخاصة بأهالي غزة وتقديم الدعم للأخوة الفلسطينيين، وذلك استكمالا لعلميات الدعم والتضامن من جانب الفنانين منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وحرص عدد كبير من الفنانين خلال الأيام الماضية على المشاركة فى فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى فلسطين، منهم: دينا الشربينى، ياسمين صبرى، زينة، أحمد العوضى، أسماء جلال، هنا الزاهد وعدد آخر من الفنانين الذين سارعوا فى التبرع من أجل مساعدة الأشقاء فى فلسطين.