شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تستقبل عام 2024 بعرض مسلسل وفيلمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الفنانة شيرى عادل العام الجديد 2024 وسط نشاط فنى ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، اذ تدخل العام الجديد بـ 3 أعمال فنية جديدة عبارة عن مسلسل وفيلمين، حيث تواصل تصوير المسلسل والذى يحمل اسم "الوصفة السحرية" – (لزواج ناجح" للعرض في شهر ديسمبر ويستمر العرض في حتى نهاية شهر يناير، فيما انتهت من فيلمى" أصل الحكاية" و"عادل مش عادل" ومنتظر عرضهما في شهر يناير للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) مكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

أما فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، والذى تجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

كذلك فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، والفيلم مرشح للعرض في شهر ديسمبر المقبل أو الانتظار لموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024